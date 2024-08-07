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15:11, 7 августа 2024Экономика

Названы самые частые ошибки экономных россиян

Финансовый эксперт Морозова: попытки сэкономить могут привести к лишним расходам

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне, решившие сэкономить, порой совершают ошибки, которые оборачиваются ростом дополнительных и ненужных расходов. Об этом заявила финансовый эксперт Галина Морозова. Ее цитирует «Российская газета».

К числу таких ошибок она отнесла попытки сэкономить на здоровье. Поэтому не следует пренебрегать регулярными проверками организма. Чем раньше будут выявлены те или иные проблемы, тем меньше денег придется потратить на их устранение.

Кроме того, не стоит покупать только дешевые вещи. Например, недорогая обувь с высокой долей вероятности очень быстро потеряет форму и придет в негодность. Как следствие, придется снова тратить деньги на новые ботинки, туфли или сапоги. По этой же причине нужно с осторожностью относиться к тем или иным скидкам — купленный по низкой цене товар не обязательно окажется выгодным приобретением.

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С другой стороны, пренебрегать кэшбэком и разными акциями, которые проводят магазины, тоже было бы ошибкой. Иногда можно натолкнуться на по-настоящему выгодные предложения. Морозова также призвала не забывать про общественный транспорт, даже если в распоряжении россиянина есть личный автомобиль. В непогоду метро или автобус могут серьезно упростить жизнь человеку, если он не хочет стоять в пробке.

Еще одна ошибка — это попытки делать все самому, экономя на услугах специалистов. По ее словам, многие россияне пытаются выполнить сложные работы, которые требуют профессиональных навыков и знаний. К их числу она отнесла сборку мебели, починку техники или ремонт жилья. Около 70 процентов россиян предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно. Однако порой это может привести к большим проблемам (пожар, затопление и прочее), а значит, и к существенным дополнительным тратам.

Ранее больше 80 процентов россиян, покупающих товары в онлайн-магазинах, заявили, что часто сталкиваются с заниженными ценами. Они уверены, что адекватным снижением стоимости следует считать скидку, не превышающую 20 процентов. Слишком большие скидки дают повод усомниться в достоверности акции и качестве товаров.

Кроме того, каждый третий россиянин пожаловался, что с наступлением теплого времени года у него выросли расходы. Почти 50 процентов признались, что летом ежемесячно стали тратить на 30-40 тысяч рублей больше, чем весной.

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      Кирилл Луцюк
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