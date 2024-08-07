Очевидец раскрыл подробности атаки на главу политбюро ХАМАС

Главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании не стало во сне, его завалило рухнувшими стенами. Подробности атаки рассказал очевидец, представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми, сообщает РИА Новости.
По его словам, ночью что-то ударило в здание, он подумал, что произошло землетрясение или началась гроза, после чего вышел и увидел, что уборная в номере разрушена, увидел дым и спросил у друзей, что случилось.
«Я поднялся на 4-й этаж в его комнату и увидел: как будто эти внешние стены здания разрушились, завалившись внутрь. Обломки стен были внутри комнаты. Тело Хании частично было под обломками. В соседней комнате было тело его охранника», — заявил он.
Ранее профессор Университета Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада объяснил, что выбор Яхьи Синвара в качестве нового главы политбюро ХАМАС был посланием Израилю. Политолог подчеркнул, что Синвар более жесткий и экстремистский лидер, чем Хания.