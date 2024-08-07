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13:35, 7 августа 2024Мир

Очевидец раскрыл подробности атаки на главу политбюро ХАМАС

Очевидец заявил, что главы политбюро ХАМАС не стало во сне, его завалило стенами
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании не стало во сне, его завалило рухнувшими стенами. Подробности атаки рассказал очевидец, представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми, сообщает РИА Новости.

По его словам, ночью что-то ударило в здание, он подумал, что произошло землетрясение или началась гроза, после чего вышел и увидел, что уборная в номере разрушена, увидел дым и спросил у друзей, что случилось.

«Я поднялся на 4-й этаж в его комнату и увидел: как будто эти внешние стены здания разрушились, завалившись внутрь. Обломки стен были внутри комнаты. Тело Хании частично было под обломками. В соседней комнате было тело его охранника», — заявил он.

Ранее профессор Университета Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада объяснил, что выбор Яхьи Синвара в качестве нового главы политбюро ХАМАС был посланием Израилю. Политолог подчеркнул, что Синвар более жесткий и экстремистский лидер, чем Хания.

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      Семен Александров
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