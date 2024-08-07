Очевидец раскрыл подробности атаки на главу политбюро ХАМАС

Очевидец заявил, что главы политбюро ХАМАС не стало во сне, его завалило стенами

Главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании не стало во сне, его завалило рухнувшими стенами. Подробности атаки рассказал очевидец, представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми, сообщает РИА Новости.

По его словам, ночью что-то ударило в здание, он подумал, что произошло землетрясение или началась гроза, после чего вышел и увидел, что уборная в номере разрушена, увидел дым и спросил у друзей, что случилось.

«Я поднялся на 4-й этаж в его комнату и увидел: как будто эти внешние стены здания разрушились, завалившись внутрь. Обломки стен были внутри комнаты. Тело Хании частично было под обломками. В соседней комнате было тело его охранника», — заявил он.

Ранее профессор Университета Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада объяснил, что выбор Яхьи Синвара в качестве нового главы политбюро ХАМАС был посланием Израилю. Политолог подчеркнул, что Синвар более жесткий и экстремистский лидер, чем Хания.