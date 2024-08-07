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09:35, 7 августа 2024Мир

Политолог объяснил выбор нового главы политбюро ХАМАС

Политолог Абусада: выбор Синвара главой политбюро ХАМАС был посланием Израилю
Яхья Синвар (в центре)

Яхья Синвар (в центре). Фото: Yousef Masoud / Globallookpress.com

Выбор Яхьи Синвара в качестве нового главы политбюро ХАМАС был посланием Израилю. Об этом заявил профессор Университета Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада, его слова передает Bloomberg.

«Это призвано бросить вызов Израилю, и ХАМАС говорит: "Если вы убили довольно умеренного Ханию, то вот вам более жесткий и экстремистский лидер во главе группы"», — объяснил политолог.

6 августа Яхья Синвар был избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС. Ранее он был лидером движения в секторе Газа.

После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» Синвара.

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      Лина Пивоварова
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