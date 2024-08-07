Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
19:30 (Мск)
Марина Стакушич
Торонто
Хэрриет Дарт
Сегодня
19:30 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Моюка Учижима
Завтра
17:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Торонто
Славия П
Сегодня
20:00 (Мск)
Юнион
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Египет U23
Завтра
18:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
14:30, 7 августа 2024Спорт

Подозреваемую в попытке отравления соперницы российскую шахматистку отстранили

ФШР временно отстранила подозреваемую в попытке отравления соперницы Абакарову
Андрей Филатов

Андрей Филатов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объявил о временном отстранении представительницы Дагестана Амины Абакаровой, подозреваемой в попытке отравления соперницы. Его слова приводятся на сайте организации.

«ФШР отстраняет Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — заявил Филатов.

Ранее 7 августа стало известно, что во время чемпионата Дагестана Абакарова пыталась перед партией отравить другую участницу, Умайганат Османову. Перед началом партии шахматистка разлила вещество, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы. В результате та почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь.

Полиция задержала подозреваемую. По предварительной информации, шахматистка решилась на отравление, чтобы выбить соперницу из турнира. Абакарова является чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа по шахматам.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

      Врач объяснила причины учащения приступов изжоги в жару

      Москвичам предложили делать скидку на один вид штрафов

      В России заметили редкого черного аиста

      Мизулина ответила на извинения Лебедева

      Московских врачей направили в Курскую область для оказания помощи

      Газовика отправили под домашний арест из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

      Кости жившего 700 тысяч лет назад «хоббита» нашли на острове

      Фитнес-тренер объяснила девушкам необходимость тренировать спину

      Хирург показал новый нос бывшей жены Аршавина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше