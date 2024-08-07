Подозреваемую в попытке отравления соперницы российскую шахматистку отстранили

ФШР временно отстранила подозреваемую в попытке отравления соперницы Абакарову

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объявил о временном отстранении представительницы Дагестана Амины Абакаровой, подозреваемой в попытке отравления соперницы. Его слова приводятся на сайте организации.

«ФШР отстраняет Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — заявил Филатов.

Ранее 7 августа стало известно, что во время чемпионата Дагестана Абакарова пыталась перед партией отравить другую участницу, Умайганат Османову. Перед началом партии шахматистка разлила вещество, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы. В результате та почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь.

Полиция задержала подозреваемую. По предварительной информации, шахматистка решилась на отравление, чтобы выбить соперницу из турнира. Абакарова является чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа по шахматам.