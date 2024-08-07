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23:29, 7 августа 2024Россия

Посол МИД назвал покушение на Поддубного военным преступлением

Посол МИД Мирошник: покушение на Поддубного является военным преступлением
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Покушение на военкора Евгения Поддубного является военным преступлением, заявил посол МИД России Родион Мирошник в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что по этому поводу будет в кратчайшие сроки проведено расследование. Дипломат допустил, что военкора могли выследить целенаправленно, потому что он — «заметная фигура».

«В конце концов, он суперпрофессионал, но суперпрофессионал-журналист, а не шпион и не диверсант. Потому о серьезной конспирации не могло быть и речи», — отметил Мирошник.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили его состояние как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».

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      Сергей Грехов
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