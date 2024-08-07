Ynet: посольство Канады в Израиле эвакуирует семьи своих сотрудников в Иорданию

Посольство Канады в Израиле начало эвакуацию семей своих сотрудников в Иорданию из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом сообщило издание Ynet.

По информации издания, дипломатическое представительство Канады проинформировало МИД Израиля о своем решении.

Ранее американские СМИ написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Как уточнили журналисты, иранские Вооруженные силы перемещают ракетные установки и проводят военные учения.

Кроме того, стало известно, что США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю.

