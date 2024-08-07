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22:18, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Прилепин назвал Поддубного «по-гусарски» бесстрашным после сообщений о гибели военкора

Прилепин назвал Поддубного бесстрашным после сообщений о его смерти
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Писатель Захар Прилепин назвал военкора Евгения Поддубного бесстрашным после сообщений о его смерти в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Женя. С самого начала, с весны 2014 года — в центре всех этих событий. Бесстрашный. По-гусарски эдак... Он был до такой степени смелый, что всерьез думалось: смерть не про него», — говорится в публикации.

7 августа военкоры Юрий Котенок и Александр Сладков сообщили о гибели Поддубного. Первым о смерти рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин, однако позже он призвал дождаться официального подтверждения.

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      Сергей Грехов
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