Прилепин назвал Поддубного «по-гусарски» бесстрашным после сообщений о гибели военкора

Прилепин назвал Поддубного бесстрашным после сообщений о его смерти

Писатель Захар Прилепин назвал военкора Евгения Поддубного бесстрашным после сообщений о его смерти в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Женя. С самого начала, с весны 2014 года — в центре всех этих событий. Бесстрашный. По-гусарски эдак... Он был до такой степени смелый, что всерьез думалось: смерть не про него», — говорится в публикации.

7 августа военкоры Юрий Котенок и Александр Сладков сообщили о гибели Поддубного. Первым о смерти рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин, однако позже он призвал дождаться официального подтверждения.