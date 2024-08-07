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07:25, 7 августа 2024Силовые структуры

Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ

«Ъ»: пойманный на взятках генерал ФТС Мурышов получал деньги через почтовый ящик

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Задержанный за взятки генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, боровшийся с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС), получал деньги от участников через почтовый ящик. Такой механизм передачи раскрывает прокурор на слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, передает «Коммерсантъ».

Согласно плану, взятки «проходили» через почтовый ящик сотрудника ФТС — Константина Колганова — в его доме на Новом Арбате, а тот уже передавал деньги и валюту другим посредникам. По данным следствия, первая взятка была получена генералом ФСБ в августе, а следующая — в октябре 2022 года. Общая сумма этих средств составила около 3,9 миллиона рублей.

В декабре того же года Колганов обратился в правоохранительные органы, сообщив о передачи взяток. Участников схемы задержали сотрудники ФСБ с поличным.

Сейчас Мурышову предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взяток, а Дмитрию Нестеренко, который также фигурирует в деле, — в посредничестве во взяточничестве в одном из эпизодов.

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      Олеся Мицкевич
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