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12:15, 7 августа 2024Россия

Раскрыты последствия атаки ВСУ по столице российского региона

В Воронеже один человек пострадал при падении обломков беспилотника

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Житель Воронежа пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронежскую область беспилотниками с поражающими элементами.

Мужчина получил ранение на Ленинском проспекте столицы региона, уточнил Гусев. Его госпитализировали, горожанин получил непроникающие ранения, подчеркнул губернатор.

Также в результате уничтожения беспилотников в Воронеже были повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей.

По данным Минобороны, в ночь на 7 августа ВСУ попытались атаковать четыре российских региона. Помимо Воронежской области, беспилотники были сбиты над Белгородской, Ростовской и Курганской областями.

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      Алан Босиков
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