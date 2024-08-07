Развеяны пять популярных мифов о кофе

Основатель кофейной компании Бабуров развеял пять популярных мифов о кофе

Вокруг кофе и его влияния на организм существует много мифов, считает основатель компании HYDE по производству и продаже кофе Сергей Бабуров. В разговоре с «Лентой.ру» он развеял пять популярных мифов об этом напитке.

Первый связан с утверждением, что темная обжарка содержит больше кофеина, отметил специалист.

«Многие считают, что более темные зерна содержат больше кофеина из-за их крепкого вкуса. На самом деле, чем дольше обжариваются зерна, тем больше кофеина они теряют. Легкие обжарки, наоборот, сохраняют больше кофеина. Это связано с тем, что при обжарке испаряется влага и некоторые химические соединения, включая кофеин. Важно учитывать, что вкус и аромат, которые проявляются в процессе темной обжарки, могут создать иллюзию большей крепости и насыщенности, но это не связано с содержанием кофеина», — сказал он.

Вторая теория, которая не соответствует действительности, гласит, что эспрессо содержит больше кофеина, чем обычный кофе, рассказал Бабуров. По его словам, у него более концентрированный вкус из-за метода приготовления.

«Эспрессо кажется крепче по вкусу, но по объему в нем меньше кофеина, чем в фильтрованном кофе. В одном шоте эспрессо меньше кофеина, чем в чашке фильтрованного кофе. Обычно, одна порция эспрессо содержит около 63 мг кофеина, в то время как чашка обычного кофе (240 мл) может содержать до 95 мг кофеина», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Еще одно распространенное мнение касается того, что кофе помогает быстро протрезветь, однако на деле это не так.

Считается, что кофе может помочь человеку быстро протрезветь. Хотя кофеин может временно повысить бдительность, он никак не влияет на уровень алкоголя в крови и не ускоряет процесс вывода алкоголя из организма. Поэтому кофе может дать ложное ощущение трезвости, но оно не делает вас менее пьяным Сергей Бабуров основатель компании HYDE по производству и продаже кофе

Четвертый миф связан с тем, что декофеинизированный кофе не содержит кофеина, рассказал Бабуров.

«На самом деле, в нем все еще остается небольшой процент кофеина — около одного — трех процентов, что может повлиять на людей, чувствительных к кофеину, или тех, кто пытается полностью исключить его из рациона. Если вы хотите сократить потребление кофеина, но не полностью исключать его из своей диеты, декофеинизированный кофе может быть отличным вариантом. Тем не менее, если у вас есть медицинские показания избегать кофеина, лучше всего обсудить свои потребности с врачом или диетологом», — добавил он.

Последний миф, который не соответствует действительности, говорит, что кофе лучше пить сразу после пробуждения.

В первые часы после пробуждения уровень кортизола в организме уже повышен, что естественным образом помогает нам быть бодрыми. Пить кофе в этот период может уменьшить его эффект и повысить уровень стресса Сергей Бабуров основатель компании HYDE по производству и продаже кофе

«Лучше подождать 20-30 минут после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку. Таким образом, вы дадите своему организму возможность естественно пробудиться, а затем поддержите это состояние с помощью кофе. Это поможет вам избежать резкого скачка энергии и падения, и вы сможете насладиться более устойчивым бодрствованием на протяжении дня», — заключил специалист.

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