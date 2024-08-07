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12:30, 7 августа 2024Бывший СССР

Рогов назвал пиар-войной попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу

Рогов: попытка высадки ВСУ на Тендровскую косу является элементом пиар-войны

Фото: Mstyslav Chernov / Reuters

Попытка высадки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области является элементом пиар-войны, которую ведет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу», — сказал он. Рогов также отметил, что украинскому лидеру «плевать на жизни военнослужащих».

Во вторник, 6 августа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские солдаты на 12 катерах попытались высадиться на Тендровской косе. Он уточнил, что украинские бойцы планировали высадиться с моря.

Утром 6 августа стало известно, что российские силы отбили десант ВСУ на Тендровской косе. Отмечалось, что попытка высадки была связана с пиар-акцией Киева.

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      Александр Курбатов
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