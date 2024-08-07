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11:27, 7 августа 2024Экономика

Россия опередила Великобританию в индексе промышленного развития

РИА Новости: в России в 2024 году продолжается рост промышленного производства

Фото: Аркадий Будницкий / Коммерсантъ

Россия поднялась на восьмое место в списке промышленно развитых экономик. Об этом со ссылкой на данные британской ассоциации производственных секторов Make UK пишет РИА Новости.

В индексе промышленного развития РФ опередила Великобританию, которая опустилась на 12-ю строчку. Лидерство при этом сохранили Китай и США. Агентство отмечает, что темпы роста производства в России продолжают увеличиваться с марта 2023 года. В прошлом году они увеличились на 3,5 процента, основной вклад внесла обрабатывающая промышленность — плюс 7,5 процента. Аналитики Make UK отмечают, что такая тенденция объясняется «беспрецедентным ростом оборонной промышленности, на который приходится более шести процентов ВВП страны», однако важную роль сыграли также локализация производств и импортозамещение.

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Эксперты отмечают, что потеря позиций Великобританией связана с отсутствием у страны долгосрочной промышленной стратегии. Из наиболее развитых стран мира только Соединенное Королевство не имеет плана для производственных секторов. По данным исследователей Шеффилдского университета, Великобритания создает низкоквалифицированные рабочие места, не увеличивая при этом производственный потенциал. На реальный сектор британской экономики также продолжает оказывать негативное влияние выход из ЕС и отказ от российских нефти и газа, считают аналитики.

Журнал The Economist по итогам 2023 года отметил, что Греция стала страной, добившейся самых больших экономических успехов. Рейтинг был составлен по пяти экономическим и финансовым критериям — базовой инфляции, ширине инфляции (доле товаров в потребительской корзине), ВВП, числу рабочих мест и показателям фондового рынка. В первую десятку списка также попали Южная Корея, США, Израиль, Люксембург, Канада, Чили, Португалия, Испания и Польша. Россия в рейтинг не вошла.

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