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16:09, 7 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 7 августа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа, в центральных, южных и восточных районах полуострова ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

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«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении. Представители ведомства также предупредили гостей и жителей региона о возможности подтопления территорий.

Ранее стало известно, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Из-за сложившейся ситуации отдыхающие не могут вернуться домой.

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      Фариза Бацазова
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