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16:32, 7 августа 2024Забота о себе

Россиянам перечислили главные источники бактерий на кухне

Терапевт Кондрахин: на ножах и кухонных досках остается много бактерий

Фото: Kevin Doran / Unsplash

Некоторые предметы на кухне накапливают больше бактерий, чем другие, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Главные источники инфекций в этом помещении он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, рассказал врач, опасность несут кухонные ножи, поскольку люди не соблюдают рекомендации по их использованию для разных продуктов. «Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий», — объяснил Кондрахин.

Опасны, по его словам, и деревянные разделочные доски, так как при нарезке продуктов на их поверхности образуются повреждения. В трещинах, указал терапевт, скапливается много бактерий, не вымывающихся моющим средством и способных инфицировать чистые продукты.

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Кондрахин также рассказал, что опасность для здоровья несет плинтус между столешницей и кухонным фартуком, который почти никогда не убирается, и махровые или вафельные полотенца, на которых собираются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов. От этих бытовых предметов можно заразиться кишечной палочкой, сальмонеллезом и клостридиальной инфекцией, уточнил он.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова раскрыла способы сэкономить на ремонте кухни. По ее словам, существенно снизить стоимость организации этого пространства позволят выбор недорогих материалов и фурнитуры и отложенная покупка бытовой техники.

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      Александра Лисица
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