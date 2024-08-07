Россиянам перечислили главные источники бактерий на кухне

Терапевт Кондрахин: на ножах и кухонных досках остается много бактерий

Некоторые предметы на кухне накапливают больше бактерий, чем другие, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Главные источники инфекций в этом помещении он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, рассказал врач, опасность несут кухонные ножи, поскольку люди не соблюдают рекомендации по их использованию для разных продуктов. «Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий», — объяснил Кондрахин.

Опасны, по его словам, и деревянные разделочные доски, так как при нарезке продуктов на их поверхности образуются повреждения. В трещинах, указал терапевт, скапливается много бактерий, не вымывающихся моющим средством и способных инфицировать чистые продукты.

Кондрахин также рассказал, что опасность для здоровья несет плинтус между столешницей и кухонным фартуком, который почти никогда не убирается, и махровые или вафельные полотенца, на которых собираются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов. От этих бытовых предметов можно заразиться кишечной палочкой, сальмонеллезом и клостридиальной инфекцией, уточнил он.

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