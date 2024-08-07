Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:59, 7 августа 2024Культура

Россияне определили главных скуфа, масика и штриха в истории литературы

Россияне назвали дядю Гарри Поттера главным скуфом в истории литературы

Кадр: фильм «Гарри Поттер и философский камень»

Книжный сервис «Литрес» и портал LiveLib провели опрос, кто из литературных героев вписался бы в классификацию скуфов, тюбиков, масиков и других типажей из российского интернет-фольклора. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Главным скуфом читатели признали дядю Гарри Поттера Вернона Дурсля — за него проголосовали почти 20 процентов респондентов. На втором месте оказался Илья Обломов из одноименного произведения Ивана Гончарова, а замкнул топ-3 Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории».

Масиком назвали Владимира Ленского из «Евгения Онегина» 22 процента пользователей. На втором месте расположился мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а Джей Гэтсби, герой «Великого Гэтсби», оказался на третьем.

Каждый третий респондент назвал Евгения Онегина главным тюбиком (то есть проблемным персонажем). Уступил ему это звание главный герой книги «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, а замкнул тройку Анатоль Курагин из романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого.

Еще одного персонажа «поттерианы» Драко Малфоя пользователи назвали главным штрихом. Второе место рейтинга с результатом занял загадочный Хитклифф из «Грозового перевала» Эмили Бронте. Вслед за ним расположился Тайлер Дерден, антигерой «Бойцовского клуба» Чака Паланика.

Андрей Шеньшаков
Обсудить
Последние новости

Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

Россиянина осудили на десять лет за изнасилование 17-летней девушки

Мэр Парижа опровергла информацию о заболевших после заплывов в Сене спортсменах

Неожиданные изменения во внешности Бена Аффлека объяснили

Умер бывший ведущий шоу «Форт Боярд»

Блогерша Лерчек оценила возможность воссоединения с бывшим мужем

Дрессированная сова украла кольца молодоженов

Экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры и не выжил

Появилось видео с докладом Герасимова Путину о боях в Курской области

Арестованный в Баку украинский авторитет подал апелляцию

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше