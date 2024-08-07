Сборная США продолжила лидировать в медальном зачете Олимпиады-2024

Сборная США лидирует в медальном зачете Олимпиады в Париже

В Париже завершился двенадцатый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 24 комплекта наград. Американские спортсмены завоевали три золота: женская команда победила в гонке преследования на треке, Сара Хилдебрандт — в вольной борьбе в весовой категории до 50 кг, а Куинси Холл — в беге на 400 метров. Всего у лидирующей команды 27 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 25 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 18 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

Ранее бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, ныне представляющий сборную Израиля, установил рекорд Олимпиады на Играх 2024 года в Париже. В квалификации спринта на треке спортсмен показал время в 9,152 секунды.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.