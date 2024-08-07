Бывший российский велогонщик на несколько минут установил рекорд Олимпиады

Велогонщик Яковлев на несколько минут установил рекорд Олимпиады в спринте

Бывший велогонщик Михаил Яковлев, ныне представляющий сборную Израиля, установил рекорд Олимпиады на Играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В квалификации спринта на треке спортсмен показал время в 9,152 секунды. Однако через несколько минут австралиец Мэттью Ричардсон (9,091) и нидерландец Харри Лаврейсен (9,088) превзошли достижение Яковлева. Они побили мировой рекорд, который принадлежал тринидадцу Николасу Полу.

Яковлев вышел в 1/16 финала спринта. Турнир пройдет сегодня, 7 августа.

Яковлев сменил спортивное гражданство в ноябре 2023 года. МОК ратифицировал решение без одобрения российской стороны.

Яковлев — рекордсмен мира в гите на 200-метровке с ходу. В составе сборной России в 2021 году выиграл бронзу в кейрине на чемпионате мира, а в 2024 году, представляя Израиль, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в спринте.