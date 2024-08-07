Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 7 августа 2024Мир

США объявили о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Министр обороны Остин: США готовы к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Lisa Marie David / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке. Трансляцию из Аннаполиса вели на сайте Госдепартамента.

По его словам, это необходимо для ответа на угрозы безопасности США, а также партнерам или интересам страны. Глава ведомства подчеркнул, что Пентагон пытается «снизить температуру в регионе и ослабить эскалацию со стороны Ирана и их прокси».

Остин добавил, что позже в этом месяце ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Также туда планируется направить эсминцы и ракетные крейсеры, которые оснащены системами ПВО.

Накануне американские СМИ написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Как уточнили журналисты, иранские Вооруженные силы перемещают ракетные установки и проводят военные учения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024

      Маск объявил «войну» из-за бойкота Х

      В ГД предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

      В Курской области при атаке ВСУ пострадали шестеро детей

      Еще две ракеты сбили в Курской области

      США объявили о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

      США заявили о рисках дальнейших атак на Ближнем Востоке

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов видео в откровенном бикини

      Посольство Канады в Израиле начало эвакуацию семей своих сотрудников

      В Госдепе пообещали Израилю защиту в случае нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше