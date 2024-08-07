США объявили о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Министр обороны Остин: США готовы к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке. Трансляцию из Аннаполиса вели на сайте Госдепартамента.

По его словам, это необходимо для ответа на угрозы безопасности США, а также партнерам или интересам страны. Глава ведомства подчеркнул, что Пентагон пытается «снизить температуру в регионе и ослабить эскалацию со стороны Ирана и их прокси».

Остин добавил, что позже в этом месяце ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Также туда планируется направить эсминцы и ракетные крейсеры, которые оснащены системами ПВО.

Накануне американские СМИ написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Как уточнили журналисты, иранские Вооруженные силы перемещают ракетные установки и проводят военные учения.