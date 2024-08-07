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01:07, 7 августа 2024Мир

США заявили о рисках дальнейших атак на Ближнем Востоке

Блинкен: атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых последствий
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых последствий. Совместная пресс-конференция Блинкена с коллегами из Австралии транслировалась на сайте Госдепа.

По его словам, обязательства Соединенных Штатов по защите Израиля «несокрушимы». Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжит «защищать Израиль от атак террористических групп или их спонсоров».

«Никто не должен допустить эскалации конфликта, в последние дни мы были в постоянном контакте с партнерами в регионе и за его пределами… Мы передали это сообщение Ирану и Израилю», — отметил он.

Накануне американские СМИ написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Как уточнили журналисты, иранские Вооруженные силы перемещают ракетные установки и проводят военные учения.

Кроме того, ранее стало известно, что США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю.

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      Марина Совина
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