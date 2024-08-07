Стала известна результативность дрона БПЛА400Т в зоне СВО

КБ «Астрон»: результативность БПЛА400Т в зоне СВО достигла 90 процентов

Результативность беспилотника БПЛА400Т при работе со сбросом в зоне специальной военной операции (СВО) из-за улучшения и стабилизации получаемой картинки повышена с 50 до 90 процентов. Об этом ТАСС стало известно от главного конструктора оптико-механического конструкторского бюро (КБ) «Астрон» Виталия Серова.

По его словам, в настоящее время применяются сотни мим-квадрокоптеров БПЛА400Т, оснащенных российским тепловизором. «В настоящее время Минпромторгом по поручению Минобороны РФ проводятся мероприятия по закупке комплектующих для FPV-дронов», — сказал специалист, отметив, что в данных мероприятиях принимает участие оптико-механическое КБ.

Серов добавил, что «Астрон» продолжает работы по улучшению беспилотника БПЛА400Т под задачи СВО.

В августе 2023 года на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» агентству в КБ сообщили о начале серийного выпуска разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост», в состав которого интегрированы беспилотные летательные аппараты, в частности БПЛА400Т.