Стала известна возможная судьба дома в Нижнем Тагиле после обрушения двух подъездов

Вице-губернатор Чемезов: дом в Нижнем Тагиле после взрыва газа могут снести

Дом в Нижнем Тагиле, где из-за взрыва газа полностью обрушились два подъезда, могут полностью снести. О возможной судьбе пятиэтажки сообщил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, его цитирует ТАСС.

«Итоги обследования будут готовы сегодня к вечеру. С вероятностью 90 процентов дом будет снесен», — сообщил чиновник.

Ранее стало известно, что взрыв газа в пятиэтажке мог произойти из-за действий четверых детей, которые почувствовали в квартире запах газа и проверили конфорку. Трое из них, предварительно, не выжили.

Взрыв газа прогремел в пятиэтажке Нижнего Тагила 1 августа. Он обрушил два подъезда дома и разрушил как минимум 25 квартир. Десять человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 жителей смогли спасти из-под завалов — они выжили.