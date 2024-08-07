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16:28, 7 августа 2024Мир

Страны Запада пропустят церемонию памяти бомбардировки Нагасаки из-за Израиля

Послы Франции, Италии и Канады пропустят церемонию памяти бомбардировки Нагасаки

Фото: Kyodo / Reuters

Послы ряда стран Запада, включая Францию, Италию и Канаду пропустят церемонию памяти ядерной бомбардировки Нагасаки, в случае если на ее посещение не будет выдано приглашение дипломатическому представителю Израиля. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

«То, что Израиль не будет приглашен на церемонию (...) это неправильно и может вызвать ложное понимание. Для того чтобы сохранить неизменный посыл церемонии, мы требуем приглашения для Израиля», — приводит телеканал текст письма стран к мэру Нагасаки Сиро Судзуки.

В свою очередь власти города подчеркнули, что целью данной меры является проведение памятного мероприятия в спокойной обстановке без политизации из-за конфликта в Газе.

Ранее стало известно, что посол США в Японии Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Американская дипмиссия указала в письме, что решение не приглашать Израиль возмущает Вашингтон.

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      Максим Габриелян
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