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17:02, 7 августа 2024Путешествия

Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

Daily Mail: туристы устроили забег до лежаков в отеле Испании и попали на видео

Британские туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Запись была сделана в четырехзвездочном отеле Villa Romana в городе Салоу. На видео отдыхающие устремились к лежакам, как только администрация гостиницы открыла бассейн. Один из туристов в панаме забронировал сразу четыре шезлонга, положив на них полотенца. Другие иностранцы в спешке заняли оставшиеся места.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Мужчины сбросили женщину с шезлонга, уронили его на ногу отдыхающей и напугали ее дочерей.

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      Марк Успенский
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