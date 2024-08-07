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08:41, 7 августа 2024Экономика

У крупнейшего железнодорожного оператора России сменится владелец

РБК: Первая грузовая компания может перейти под контроль банка ВТБ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первая грузовая компания (ПГК) может сменить владельца. О возможном переходе крупнейшего железнодорожного оператора России под контроль банка ВТБ со ссылкой на источники сообщает РБК.

В ближайшее время компанию ждут перестановки в топ-менеджменте. После этого управление над ней могут получить структуры ВТБ. Как ранее сообщал Reuters, именно на предоставленные банком средства в ноябре 2023 года и была приобретена компания.

Развитием транспортного сегмента занимается дочернее предприятие банка «ВТБ Лизинг» — это крупнейший лизингодатель с арендным парком грузовых вагонов в количестве 12,7 тысячи единиц. Сред них — полувагоны для транспортировки насыпных грузов, фитинговые платформы, цистерны и крытые вагоны.

По мнению руководителя аналитических проектов Rollingstock Agency Александра Слободяника, с учетом грузовой и клиентской базы ПГК, ВТБ усилит собственный лизинговый парк и сможет предоставлять его в аренду другим операторам. Сделка по передаче ПГК в собственность банку ВТБ могла быть «комбинированной», и банку предложили некий дисконт, чтобы погасить кредиты, предположил эксперт.

С начала 2024 года железнодорожная перевозка контейнеров из Китая до Москвы подорожала более чем на 50 процентов. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в июле перевозка 40-футового контейнера из Сианя в Москву достигла более чем семи тысяч долларов. Также выросла ставка на железнодорожную отправку контейнеров с Дальнего Востока. Теперь за транспортировку 40-футового контейнера придется заплатить до 295 тысяч рублей. Предполагается, что цены продолжат расти.

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      Вячеслав Агапов
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