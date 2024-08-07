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11:03, 7 августа 2024Россия

Украинский беспилотник сбит над российским регионом

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСВ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон самолетного типа был выявлен утром 7 августа. Он был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны отметили, что целью беспилотника было совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться через государственную границу России в Курскую область. Одновременно с этим украинские войска активно обстреливали приграничные населенные пункты, в результате чего пострадали 24 человека.

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      Алан Босиков
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