Украинский беспилотник сбит над российским регионом

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСВ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон самолетного типа был выявлен утром 7 августа. Он был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны отметили, что целью беспилотника было совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться через государственную границу России в Курскую область. Одновременно с этим украинские войска активно обстреливали приграничные населенные пункты, в результате чего пострадали 24 человека.