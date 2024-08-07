Украинский военный расстрелял беременную женщину в Курской области

Солдат ВСУ расстрелял беременную женщину во время эвакуации в Курской области

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил беременную жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации гражданского населения. Об этом супруг погибшей сообщил в эфире «Соловьев Live».

Мужчина по имени Артем рассказал, что выехал со своей семьей из села Куриловка на двух автомобилях. Украинский военный сначала расстрелял его машину, которая двигалась впереди от другой на расстоянии примерно 100 метров. Солдат ВСУ открыл огонь по автомобилю, в котором находились его супруга Нина, сын Матвей и мать жены.

«С мамой и сыном все в порядке, а Нину ранили. Ранение оказалось несовместимым с жизнью», — сказал мужчина.

В беседе с RT Артем уточнил, что его жена ждала ребенка. По его словам, семья решила выехать в Курс после ночных обстрелов со стороны Украины.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек. Также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.