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13:00, 7 августа 2024Мир

В Бразилии заявили о планах Украины втянуть Запад в конфликт с Россией

Аналитик Лейрос: Украина хочет втянуть Запад в конфликт с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Своими призывами к Западу сбивать российские ракеты президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — написал эксперт.

Лейрос также подчеркнул, что подобные действия являются результатом значительных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет возможности победить Россию в открытом военном противостоянии, поэтому решила открыть против нее второй фронт в Африке.

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      Максим Габриелян
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