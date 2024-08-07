«Известия»: в ГД предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

В Государственной Думе (ГД) предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков, рекламирующие ипотеку с экстремально низкой ставкой. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что в рамках рекламных компаний застройщики и банки предлагают взять ипотеку под 8-10 процентов годовых. Однако через пять лет условия кредитования меняются, что может грозить банкротством граждан, подчеркивает издание.

«Сейчас некоторые банки по соглашению с застройщиками начали программу по выдаче ипотеки под восемь процентов, хотя ставка ЦБ на сегодня составляет 18 процентов. То есть финансовым организациям такое кредитование по определению выгодным быть не может. Но они рассчитывают, что через некоторое время ключевая изменится: повысится или понизится. Под это отдельно оговаривается пункт в договоре с заемщиком», — объяснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Ранее стало известно, что в июле в России объем выданных ипотечных кредитов снизился втрое по сравнению с аналогичным периодом июня.