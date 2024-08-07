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12:58, 7 августа 2024Россия

В Генштабе объяснили попытку «контрнаступа» ВСУ у границ Курской области

Алаудинов: у ВСУ нет шансов сделать что-то серьезное в Курской области

Фото: Reuters

У Вооруженный сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов на продвижение вглубь российской территории. Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба России Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, в Киеве понимают, что «фронт уже посыпался», и за счет активности у российских границ пытаются улучшить возможную переговорную позицию.

«Контрнаступ» у границ Курской области рассчитан на создание медийного эффекта, считает Алаудинов. «Шансов на то, чтобы что-то серьезное сделать, у них реально нет», — заключил он.

6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться через государственную границу России в Курскую область. Одновременно с этим украинские войска активно обстреливали приграничные населенные пункты, в результате чего пострадали 24 человека.

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      Алан Босиков
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