В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Смирнов: на территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что 6 августа за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России. Средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа над Курской областью, еще 9 — над Белгородской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.