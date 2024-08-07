Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:43, 7 августа 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Смирнов: на территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что 6 августа за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России. Средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа над Курской областью, еще 9 — над Белгородской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще одна веская причина». ХАМАС избрало нового главу политбюро. МИД Израиля призвал скорее его устранить

      На Западе заявили о неуклонной потере Украиной позиций с момента отступления из Авдеевки

      Кубинец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

      В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Польше рассказали о серьезном демографическом кризисе на Украине

      ИИ добавят в миллионы смартфонов Samsung

      Мадуро пообещал не отключать Венесуэлу от WhatsApp

      Раскрыта судьба пропавшего в Приморье самолета

      Мужчина получил уведомление от камеры наблюдения у дома и увидел неприятную картину

      В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше