В МИД прокомментировали украинский дипфейк

Представитель МИД Захарова: Киев продолжит использовать дипфейки

В ходе конфликта Киев продолжит использовать дипфейки, но российские спецслужбы умеют разоблачать медиа-продукты, созданные с использованием этой технологии. Так, украинский дипфейк с якобы обращением временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта, нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области», — заявила дипломат.

Она добавила, что российские спецслужбы мониторят подобный контент и оперативно его разоблачают.

6 августа украинские силы устроили массированный обстрел Суджанского и Корневского района Курской области и попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Позднее в сети появились фейковые заявления якобы Смирнова с призывами к эвакуации.