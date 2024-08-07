Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 7 августа 2024Мир

В Нигерии задержали поляков с российскими флагами

МИД Польши: в Нигерии задержаны шесть польских студентов с российскими флагами

Фото: Stringer / Reuters

Шесть польских студентов с российскими флагами были задержаны в Нигерии. Об этом сообщил представитель МИД Польши, пишет РИА Новости.

«Во время антиправительственных протестов в Нигерии были задержаны шестеро польских студентов. По сообщениям местных правоохранительных органов, граждане Польши участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами», — сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Дополнительно сообщается, что задержанные обучаются в Варшавском университете и изучают африканистику, а в Нигерию прибыли «с научными целями». В данный момент студенты помещены под стражу.

Ранее посольство России в Абудже опровергло причастность Москвы к протестам в Нигерии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

      Пассажиры «рухнувшего» при турбулентности самолета врезались в потолок и получили травмы

      В российском городе назвали профессии с самым высоким ростом зарплат

      В Одессе прогремел взрыв

      Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области после атаки ВСУ

      Раскрыто влияние черной дыры на галактику ESO 428-G14

      Уровень роста цен назвали нулевым

      Маск выразил готовность взять интервью у Харрис

      В Нигерии задержали поляков с российскими флагами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше