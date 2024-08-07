В России объяснили цели атаки ВСУ на Курскую область

Военный эксперт Леонков: ВСУ атакой на Курскую область хотели усилить позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Курскую область хотели усилить позиции перед вероятными переговорами. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, чьи слова приводит газета «Взгляд».

«Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», — выразил свое мнение эксперт.

Он отметил, что Украина выбрала именно этот российский регион, а не какой-либо район Белгородской области, из-за эффекта неожиданности. При этом, подчеркнул Леонков, ВСУ не хватает техники и личного состава для прорыва.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. За сутки, прошедшие с момента атаки, противник потерял в приграничных районах Курской области до 260 бойцов.

На данный момент известно о нескольких десятках пострадавших. 7 августа военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — написал он.