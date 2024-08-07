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12:08, 7 августа 2024Экономика

В России резко упало количество одного вида сделок

AK&M: число слияний и поглощений в России упало на 21 процент

Фото: Scott Graham / Unsplash

За первые шесть месяцев 2024 года в России резко снизилось количество сделок, которые предполагают слияние и поглощение бизнеса (M&A). Об этом сообщило РБК со ссылкой на агентство AK&M.

По его данным снижение составило 21 процент, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. С января по июнь 2024 года в России заключили 219 таких сделок. Их суммарная стоимость в долларовом выражении тоже пошла вниз. Если в январе-июне 2023 года речь шла о 24,55 миллиарда долларов, то в 2024 году уже о 21,39 миллиарда. Средняя цена активов (если не считать крупнейших) уменьшилась на 8,4 процента.

Как полагают в агентстве, сжатие данного рынка идет на фоне резкого сокращения сделок по выходу иностранцев из активов в России. Второй фактор — высокая ключевая ставка Центрального банка, резко увеличившая стоимость заемного финансирования.

В середине мая сообщалось, что продажи российских активов иностранцам за границей в I квартале 2024 года семикратно увеличились и превысили один миллиард долларов. В I квартале 2023 года объем таких сделок составлял 158,6 миллиона долларов.

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