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11:58, 7 августа 2024Россия

В российском городе оценили масштаб атак ВСУ

В Воронеже оценили масштаб атак ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Воронеже оценили масштаб атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сотрудники администрации российского города продолжают обследование Левобережного и Центрального районов, сообщила пресс-служба администрации в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждения получили 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений.

«Как только закончатся мероприятия оперативных служб, пройдет поквартирный обход для оценки нанесенного ущерба. По имеющейся в настоящее время информации пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев показал кадры последствий атаки беспилотников — опубликованы снимки пострадавших многоквартирных домов с поврежденными окнами и фасадами со следами копоти.

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      Елена Торубарова
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