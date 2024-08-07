В российском заповеднике заметили кровяную стрекозу

В Брянском заповеднике заметили кровяную стрекозу

Сотрудники заповедника «Брянский лес» заметили уникальную стрекозу. Соответствующее сообщение появилось в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о сжатобрюхе кроваво-красном (Sympetrum sanguineum), длина тела которого достигает четырех сантиметров, а крыльев — пять-шесть сантиметров. При этом самцы имеют ярко-оранжевый окрас, а самки — желто-коричневый. Данный вид стрекоз также носит название «стрекоза кровяная».

«На вид — симпатичная стрекоза, которых полно сейчас около пруда на центральной усадьбе заповедника "Брянский лес". Но у этого милого создания довольно жуткое название», — отметили авторы поста.

Ранее сообщалось, что в российском лесу ученые впервые нашли необычные грибы.