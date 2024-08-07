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03:35, 7 августа 2024Мир

В США раскритиковали внешнюю политику Вашингтона

Майк тер Маат: США используют интервенционистский подход во внешней политике

Фото: Nathan Howard / Reuters

США используют чрезмерно интервенционистский подход во внешней политике. Курс Вашингтона раскритиковал кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат в беседе с РИА Новости.

По его словам, США остаются «слишком интервенционистскими с нашими военными». Он уверен, что Вашингтону стоит заставить другие страны самостоятельно заняться собственной обороной и действовать в собственных интересах.

Также Майк тер Маат поддержал законопроект, согласно которому США должны будут сначала объявить войну, а затем уже использовать собственную армию.

Ранее стало известно, что Госдеп США допустил случайное финансирование талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) или «лиц, связанных с террористами» на сумму 293 миллиона долларов.

До того постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что оставленное армией США в Афганистане оружие может перейти к террористам.

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      Евгений Силаев
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