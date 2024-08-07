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07:18, 7 августа 2024Интернет и СМИ

В США сообщили о возможных проблемах «Железного купола» из-за атаки Ирана

WSJ: система ПРО «Железный купол» может не справиться с атакой со стороны Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» может не справиться со скоординированной атакой со стороны Ирана и его союзников. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что «Железный купол» является одной из лучших систем в мире для перехвата ракет малой дальности. Однако у Ирана и ливанской группировиа «Хезболла» больше возможностей, пишет издание. По словам автора статьи, Тегеран имеет дроны и баллистические ракеты, сбить которые израильская система ПРО не способна. Кроме того, «Хезболла» обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные, которые могут перегрузить систему.

По данным издания, чтобы отбить атаку, Израиль и Соединенные Штаты создали более мощную систему противовоздушной обороны (ПВО), в которой задействованы Военно-воздушные силы (ВВС) США, Израиля и других стран, а также радиолокационные системы в соседних государствах.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

До того издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран совместно с движением «Хезболла» планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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      Марина Совина
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