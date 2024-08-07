Во Франции раскритиковали новый транш помощи Украине

Политик Филиппо: необходимо прекратить финансировать Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине на 4,2 миллиарда евро и призвал прекратить поддержку Киева. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!» — заявил политик.

Филиппо также назвал предателями французских политиков, которые поддержали предложение о выделении 50 миллиардов евро на создание европейского фонда помощи Украине.

6 августа совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение об отправке Киеву транша помощи в размере 4,2 миллиарда евро.