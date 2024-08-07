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13:46, 7 августа 2024Мир

Во Франции раскритиковали новый транш помощи Украине

Политик Филиппо: необходимо прекратить финансировать Украину

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине на 4,2 миллиарда евро и призвал прекратить поддержку Киева. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!» — заявил политик.

Филиппо также назвал предателями французских политиков, которые поддержали предложение о выделении 50 миллиардов евро на создание европейского фонда помощи Украине.

6 августа совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение об отправке Киеву транша помощи в размере 4,2 миллиарда евро.

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      Елизавета Мытарева
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