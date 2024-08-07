В сети появились кадры госпитализации военкора Поддубного

Очевидцы сняли на видео госпитализацию военкора Поддубного в Курской области

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

В сети появились кадры очевидцев, на которых, как утверждается, запечатлен момент госпитализации военкора Евгения Поддубного в больницу. Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.».

На кадрах люди в гражданском и военной форме заносят человека на носилках в здание.

Ранее в машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попал украинский дрон, после чего последовала информация о его гибели.

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что военкор погиб в Курской области. Военный корреспондент Александр Сладков подтвердил гибель Евгения Поддубного, однако позже появилась информация, что он жив.