Военные рассказали о спасении раненого военкора Поддубного

Baza: военные нашли раненого военкора Поддубного и отвезли его в больницу

Российские военнослужащие обнаружили военного корреспондента Евгения Поддубного и отвезли его в Курскую областную больницу. О спасении журналиста они рассказали Telegram-каналу Baza.

«Ну он такой: сильные ожоги, он плохо разговаривает, мы у него документы нашли. Поддубный!» — сообщили бойцы.

Военкор жив, он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами и травмой головы. В его машину попал украинский FPV-дрон, когда журналист ехал освещать ситуацию в приграничье Курской области, где шли боестолкновения с украинскими ДРГ. Информацию о поступлении Поддубного подтвердили в Курской областной больнице. Корреспондент получает всю необходимую помощь.

В машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попал украинский дрон, после чего последовала информация о его гибели. Первым о том, что военкор погиб 7 августа при выполнении служебного задания в Курской области, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

