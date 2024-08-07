Возглавивший временное правительство в Бангладеш отказался занимать постоянные должности

Новый глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус отказался занимать постоянные выборные должности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Юнусу 84 года. На его кандидатуре в качестве главы временного правительства настаивали представители протестующих», — указывает агентство.
Ранее стало известно, что назначение Юнуса было принято по итогам встречи президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу и лидеров движения «Студенты против дискриминации», которая прошла вечером во вторник, 6 августа.
5 августа в Бангладеш студенческий протест перерос в массовые беспорядки в столице страны, в Дакке. После ухода в отставку премьер-министр Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политубежище в Великобритании.