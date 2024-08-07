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10:54, 7 августа 2024Мир

Возглавивший временное правительство в Бангладеш отказался занимать постоянные должности

Глава правительства Бангладеш отказался занимать постоянные выборные должности
Мухаммад Юнус (в центре)

Мухаммад Юнус (в центре). Фото: Fatima Tuj Johora / Bloomberg / Getty Images

Новый глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус отказался занимать постоянные выборные должности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Юнусу 84 года. На его кандидатуре в качестве главы временного правительства настаивали представители протестующих», — указывает агентство.

Ранее стало известно, что назначение Юнуса было принято по итогам встречи президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу и лидеров движения «Студенты против дискриминации», которая прошла вечером во вторник, 6 августа.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перерос в массовые беспорядки в столице страны, в Дакке. После ухода в отставку премьер-министр Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политубежище в Великобритании.

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      Виктория Кондратьева
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