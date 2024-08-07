Возглавивший временное правительство в Бангладеш отказался занимать постоянные должности

Глава правительства Бангладеш отказался занимать постоянные выборные должности

Новый глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус отказался занимать постоянные выборные должности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Юнусу 84 года. На его кандидатуре в качестве главы временного правительства настаивали представители протестующих», — указывает агентство.

Ранее стало известно, что назначение Юнуса было принято по итогам встречи президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу и лидеров движения «Студенты против дискриминации», которая прошла вечером во вторник, 6 августа.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перерос в массовые беспорядки в столице страны, в Дакке. После ухода в отставку премьер-министр Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политубежище в Великобритании.