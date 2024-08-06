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22:17, 6 августа 2024Мир

Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш
Мухаммад Юнус

Мухаммад Юнус. Фото: Thomson Reuters Foundation / Reuters

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш. Об этом пишет Dhaka Tribune со ссылкой на Джойнала Абедина, пресс-секретаря президента страны Шахабуддина Чуппу.

По словам Абедина, решение о назначении Юнуса было принято по итогам встречи главы государства с лидерами движения «Студенты против дискриминации», которая прошла вечером во вторник, 6 августа.

Ранее офис президента Бангладеш заявил о роспуске парламента страны по требованию студенческого движения.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. После ухода в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политическое убежище в Великобритании.

Ранее президент страны Шахабуддин Чуппу постановил освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих протестов.

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      Марина Совина
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