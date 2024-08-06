Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш. Об этом пишет Dhaka Tribune со ссылкой на Джойнала Абедина, пресс-секретаря президента страны Шахабуддина Чуппу.

По словам Абедина, решение о назначении Юнуса было принято по итогам встречи главы государства с лидерами движения «Студенты против дискриминации», которая прошла вечером во вторник, 6 августа.

Ранее офис президента Бангладеш заявил о роспуске парламента страны по требованию студенческого движения.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. После ухода в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политическое убежище в Великобритании.

Ранее президент страны Шахабуддин Чуппу постановил освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих протестов.