Врач призвала россиян исключить из рациона одну популярную кашу

Гастроэнтеролог Сухорукова призвала исключить из рациона вредную манную кашу

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что высококалорийная манная каша не приносит пользы здоровью. В разговоре с РИА Новости врач призвала россиян исключить из рациона это популярное блюдо.

Сухорукова сравнила полезные свойства манной каши с бутербродами с колбасой, отметив, что оба этих блюда не содержат витаминов. Она подчеркнула, что миф о благотворном влиянии манной каши на здоровье у многих идет из детсадовского прошлого. На деле же это блюдо — всего лишь перемолотые зерна пшеницы.

Также гастроэнтеролог рекомендовала не злоупотреблять гранолой в батончиках и фасованными мюсли, так как зачастую они содержат много сахара и вредных добавок.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала самые опасные арбузы. Риск отравления арбузами в сезон не так высок, но стоит избегать покупки уже разрезанных плодов, поскольку такая среда идеальна для развития патогенов, предупредила она.