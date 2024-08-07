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18:40, 7 августа 2024Забота о себе

Врач призвала россиян исключить из рациона одну популярную кашу

Гастроэнтеролог Сухорукова призвала исключить из рациона вредную манную кашу

Фото: Pohled 111 / Wikimedia Commons

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что высококалорийная манная каша не приносит пользы здоровью. В разговоре с РИА Новости врач призвала россиян исключить из рациона это популярное блюдо.

Сухорукова сравнила полезные свойства манной каши с бутербродами с колбасой, отметив, что оба этих блюда не содержат витаминов. Она подчеркнула, что миф о благотворном влиянии манной каши на здоровье у многих идет из детсадовского прошлого. На деле же это блюдо — всего лишь перемолотые зерна пшеницы.

Также гастроэнтеролог рекомендовала не злоупотреблять гранолой в батончиках и фасованными мюсли, так как зачастую они содержат много сахара и вредных добавок.

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      Вера Владзиевская
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