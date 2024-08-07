Застрявшим в Анапе туристам дали совет

Вице-президент РСТ Барзыкин предложил туристам в Анапе сочетать транспорт

Застрявшие в Анапе из-за высоких цен на обратные билеты туристы могут воспользоваться альтернативными видами транспорта или их различными комбинациями: к примеру, преодолеть часть маршрута на авто, часть — на поезде. Такой совет россиянам дал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Прежде всего, нужно заранее думать о том, что в августе билеты на август не приобретаются. Это делается заранее, — подчеркнул эксперт. — Но, действительно, с логистикой сейчас есть проблемы. Это связано с приостановкой работы аэропортов. Многие путешественники из-за этого вынуждены, например, прибывать в Сочи и оттуда ехать в Анапу. Либо доезжать до Туапсе, и уезжать уже оттуда. Едут пересадками через другие узловые станции».

По словам Барзыкина, путешественникам, которые заранее не озаботились покупкой возвратных билетов, придется воспользоваться имеющимися вариантами, либо дождаться сентября, когда спрос немного спадет. Он также добавил, что Минтранс также занимается проблемой.

«Минтранс уже пытается решить проблему, добавляет железнодорожные пары. Туристы также могут сочетать разные виды транспорта: например, уехать из Анапы на машине, автобусе, а потом пересесть на поезд. Но, конечно, всегда нужно помнить, что август всегда очень высокий по загруженности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. В августе доступны только дорогие стыковочные маршруты. Стоимость поездки достигает свыше 70 тысяч рублей с человека.