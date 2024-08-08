Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:39, 8 августа 2024Из жизни

112-летняя женщина объяснила свое долголетие

112-летняя Луиза Жан Синьоре: я жива, потому что не вышла замуж

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Старейшей жительнице американского города Нью-Йорк исполнилось 112 лет. Об этом сообщает издание New York Post.

Луиза Жан Синьоре объясняет свое долголетие тем, что никогда не курила, не употребляла алкоголь и не выходила замуж. «Вот почему я жива, — говорит она. — Вот почему со мной все в порядке. Потому что не вышла замуж… Ни семьи, ни детей. Быть одной мне нравится больше. Когда ты замужем, у тебя куча проблем».

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Синьоре родилась в 1912 году в семье американцев итальянского происхождения. Она потеряла жениха во время Второй мировой войны. После этого женщина так и не вышла замуж, детей у нее тоже нет. До 1977 года работала в организации, занимающейся пассажирскими перевозками в Нью-Йорке, затем ушла на пенсию.

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет жарко». Бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область отражать атаку ВСУ

      Экономику ЕС решили подготовить к приходу Трампа

      Власти Курской области сообщили об активных боях в Суджанском районе

      Вера Брежнева снялась топлес верхом на коне

      На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

      Колин Фаррелл рассказал о сыне с редким неизлечимым заболеванием

      Британские атлеты отказались от еды в Олимпийской деревне

      Бастрыкин поручил расследовать отравление людей в столовой мясокомбината

      112-летняя женщина объяснила свое долголетие

      Белый дом рассказал о приближении к заключению сделки по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше