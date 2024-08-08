112-летняя женщина объяснила свое долголетие

112-летняя Луиза Жан Синьоре: я жива, потому что не вышла замуж

Старейшей жительнице американского города Нью-Йорк исполнилось 112 лет. Об этом сообщает издание New York Post.

Луиза Жан Синьоре объясняет свое долголетие тем, что никогда не курила, не употребляла алкоголь и не выходила замуж. «Вот почему я жива, — говорит она. — Вот почему со мной все в порядке. Потому что не вышла замуж… Ни семьи, ни детей. Быть одной мне нравится больше. Когда ты замужем, у тебя куча проблем».

Синьоре родилась в 1912 году в семье американцев итальянского происхождения. Она потеряла жениха во время Второй мировой войны. После этого женщина так и не вышла замуж, детей у нее тоже нет. До 1977 года работала в организации, занимающейся пассажирскими перевозками в Нью-Йорке, затем ушла на пенсию.

Ранее 108-летняя жительница США поделилась необычными секретами долголетия. Одним из них является флирт с определенным типом мужчин.

