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13:34, 8 августа 2024Бывший СССР

Алаудинов рассказал о приближающемся поражении ВСУ на донецком направлении

Генерал-майор Алаудинов: ВСУ терпят поражение на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на донецком направлении и вскоре могут потерять этот фронт. О приближающемся поражении украинской армии рассказал в Telegram командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

«Фронт уже посыпался на донецком направлении. Это уже, как говорится, для них ситуация бесповоротная», — заявил военный.

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Алаудинов пояснил, что обстановка связана с отвлечением сил ВСУ для операции на территории Курской области.

Ранее Вооруженные силы России не допустили продвижение украинских военнослужащих в Курской области. Предотвратить продвижение ВСУ помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы.

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      Глеб Палехов
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