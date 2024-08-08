Алаудинов рассказал о приближающемся поражении ВСУ на донецком направлении

Генерал-майор Алаудинов: ВСУ терпят поражение на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на донецком направлении и вскоре могут потерять этот фронт. О приближающемся поражении украинской армии рассказал в Telegram командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

«Фронт уже посыпался на донецком направлении. Это уже, как говорится, для них ситуация бесповоротная», — заявил военный.

Алаудинов пояснил, что обстановка связана с отвлечением сил ВСУ для операции на территории Курской области.

Ранее Вооруженные силы России не допустили продвижение украинских военнослужащих в Курской области. Предотвратить продвижение ВСУ помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы.