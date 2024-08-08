Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на донецком направлении и вскоре могут потерять этот фронт. О приближающемся поражении украинской армии рассказал в Telegram командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.
«Фронт уже посыпался на донецком направлении. Это уже, как говорится, для них ситуация бесповоротная», — заявил военный.
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Алаудинов пояснил, что обстановка связана с отвлечением сил ВСУ для операции на территории Курской области.
Ранее Вооруженные силы России не допустили продвижение украинских военнослужащих в Курской области. Предотвратить продвижение ВСУ помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы.