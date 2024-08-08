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17:21, 8 августа 2024Культура

Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

Актриса Памела Андерсон заявила, что ей стыдно перед детьми за слитое секс-видео

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Актриса Памела Андерсон призналась, что стыдилась за слитое в сеть секс-видео с ее участием. Об этом звезда «Спасателей Малибу» рассказала в интервью Better Homes & Gardens.

По словам актрисы, она переживала, как скандальный ролик воспримут ее дети. Однако, по словам Памелы, сыновья Брэндон и Дилан узнали о сливе в уже взрослом возрасте и поддержали свою мать.

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«С годами, узнавая о подробностях моего прошлого, сыновья, к сожалению, пришли к выводу, что меня в некотором роде использовали. Но сейчас они говорят мне: "Просто продолжай быть собой и делать то, что любишь"» — рассказала Андерсон.

Ранее стало известно, что бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуальном насилии.

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      Андрей Шеньшаков
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