Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

Актриса Памела Андерсон призналась, что стыдилась за слитое в сеть секс-видео с ее участием. Об этом звезда «Спасателей Малибу» рассказала в интервью Better Homes & Gardens.
По словам актрисы, она переживала, как скандальный ролик воспримут ее дети. Однако, по словам Памелы, сыновья Брэндон и Дилан узнали о сливе в уже взрослом возрасте и поддержали свою мать.
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«С годами, узнавая о подробностях моего прошлого, сыновья, к сожалению, пришли к выводу, что меня в некотором роде использовали. Но сейчас они говорят мне: "Просто продолжай быть собой и делать то, что любишь"» — рассказала Андерсон.
Ранее стало известно, что бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуальном насилии.