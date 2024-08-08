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15:57, 8 августа 2024Культура

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

In Touch: Анджелина Джоли винит Брэда Питта в аварии с участием их сына Пакса

Фото: Jason Reed / Reuters

Актриса Анджелина Джоли винит бывшего супруга, актера Брэда Питта в том, что их приемный сын Пакс попал в ДТП. Об этом пишет In Touch со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что Питт тоже сильно переживает из-за инцидента, который произошел с его приемным сыном. «Она считает, что он [Питт] совершенно недооценивает все, через что ей приходится проходить как матери-одиночке», — сказал собеседник издания, отметив, что актриса винит бывшего супруга в беспечности.

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Источник также добавил, что мать шестерых детей считает 60-летнего артиста «полным бездельником».

Об аварии с участием Пакса стало известно 30 июля. Он передвигался на электровелосипеде, когда его сбила машина на одном из перекрестков в Лос-Анджелесе.

Ранее приемный сын актеров назвал Брэда Питта «засранцем мирового класса».

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      Варвара Кошечкина
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