Банки изменили подход к выдаче автокредитов и займов наличными

ОКБ: российские банки стали реже одобрять полную сумму запрошенных автокредитов

Российские банки стали с меньшей охотой выдавать полную сумму запрошенных кредитов на покупку автомобиля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

По его данным, в июле 2024 года средний уровень полного одобрения запрашиваемой суммы при выдаче автокредитов снизился до 80 процентов. Это минимальное значение с сентября 2023 года. Отмечается, что эта тенденция началась еще с конца 2023 года, когда этот показатель составлял 84 процента.

Иначе обстоит дело с выдачей полной суммы займа, запрошенного в наличной форме. Так, в июле 2024 года банки одобрили 93 процента таких заявок, что стало максимумом с начала 2023 года. Отмечается, что в предыдущие два месяца выдачи таких ссуд падали на 3-4 процента.

По данным НБКИ, в июне 2024 года по сравнению с маем средний размер автокредита увеличился на 4 процента, почти до полутора миллионов рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года средний чек этого вида займов вырос на 5,3 процента.

По некоторым данным, ставки банков кредитам на приобретение автомобиля выросли до 30 процентов годовых.